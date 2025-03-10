Полтавський район вночі був атакований БПЛА, є знеструмлення
Цієї ночі, 10 березня, Полтавська область зазнала повітряної атаки з боку російських окупантів. Внаслідок дронового удару є пошкодження житлових будинків та цивільного транспорту, також без електрики лишилися деякі абоненти.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Полтавської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що у Полтавському районі через падіння БПЛА противника вночі були пошкоджені 3 житлових будинки.
На щастя, обійшлося без постраждалих, наголосили в ОВА.
Окрім житлових будинків, також були пошкоджені господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка.
"Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється", - додали в адміністрації.
Крім того, в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої дронової атаки на Полтавський район цієї ночі.
Наслідки удару БПЛА росіян по Полтавському району (фото: t.me/poltavskaOVA)
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері напередодні у Повітряних силах зафіксували запуск росармією дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу атаки "Шахедів" у багатьох областях оголосили тривогу.
Крім того, вночі повідомлялося про роботу ППО у Київській області, де зафіксували російські ударні безпілотники.
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