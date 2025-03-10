Має стратегічне значення: в ЦПД розповіли про Новокуйбишевський НПЗ, що зазнав атаки
Новокуйбишевський нафтопереробний завод (Самарська область, РФ) цієї ночі зазнав повітряної атаки із застосування безпілотників. Підприємство забезпечує росармію пальним, та має важливе значення для країни-агресора.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрія Коваленка.
Лейтенант відреагував на непідтверджені повідомлення про дроновий удар по Новокуйбишевському НПЗ у ніч проти 10 березня.
Він розповів, що потужність даного російського нафтопереробного заводу сягає 8,8 мільйона тонн нафти на рік.
Це, зауважує Коваленко, робить Новокуйбишевський НПЗ "одним із десяти найбільших у РФ".
Керівник ЦПД також розповів, що на заводі виробляють широкий спектр нафтопродуктів, серед яких бензин, дизельне паливо та мазут, які "критично важливі для транспорту і військової техніки".
"Для армії РФ цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій", - констатував Коваленко.
Вибухи у Самарській області та атака на Новокуйбишевський НПЗ
Як повідомлялося раніше, цієї ночі, 10 березня, у Самарській області пролунали кілька вибухів на тлі заяв про загрозу повітряної атаки. У регіоні начебто були зафіксовані безпілотники.
В мережі з'явилися кадри начебто в районі міста Новокуйбишевськ, на них були спалахи та було чути вибухи. Крім того, в інтернеті висловлювали припущення, що ціллю дронового удару начебто став Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи "Роснєфті".
Вже вранці в мережі оприлюдни відео з пожежею у Новокуйбишевську після нічної повітряної атаки.
Додамо, що в Міноборони РФ вранці у своєму звіті щодо "відбиття" атаки безпілотників стверджували, що у Самарській області начебто було ліквідовано три БПЛА цієї ночі.
Варто нагадати також, що цей НПЗ вже двічі зазнавав атаки БПЛА майже рівно рік тому.
Так, раніше у березні 2024 року був дроновий удар на Куйбишевський НПЗ у Самарській області, й через атаку безпілотників на об'єкті було зупинено роботу, позаяк була пошкоджена одна з установок.
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