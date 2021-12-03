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РФ в перспективе сможет сбить украинский спутник, - Нацинститут стратегических исследований

Автор: Олег Черныш, Мария Кучерявец

Россия в будущем может нести угрозу украинским космическим аппаратам. Сейчас РФ разрабатывает соответствующее оружие, а уже через 10 лет сможет сбивать спутники, в частности Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего".

Как пояснил изданию заведующий сектором Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, Россия вступила в клуб стран, имеющих противоспутниковые технологии, но сделала это максимально неуклюже.

"В любом случае общая цель России, так же как и Китая, это добиться от США равных переговоров по космической деятельности. И зафиксировать такие договоренности, что нивелируют преимущество США, которое они уже имеют в космосе", - считает Алексей Ижак

Эксперт допускает, что РФ действительно может в перспективе угрожать нашим космическим аппаратам.

"Такое оружие еще только разрабатывается в РФ, но они показали что в определенной перспективе, скажем так, через 10 лет они получат возможность сбивать спутники, в том числе и действующие, в том числе и спутники Украины", - резюмировал он.

Стоит отметить, что в январе следующего года Украина планирует запустить свой первый спутник "Сич-2-30" на орбиту. Он, кстати, как и уничтоженный Россией "Целина-Д", создается в КБ "Южное".

Напомним, украинский спутник уже прошел испытания и в ближайшее время будет отправлен на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Добавим, запуск "Сич-2-30" должен был состояться в декабре 2021 года, но старт перенесли по решению компании Илона Маска.

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