РФ в перспективе сможет сбить украинский спутник, - Нацинститут стратегических исследований

Как пояснил изданию заведующий сектором Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, Россия вступила в клуб стран, имеющих противоспутниковые технологии, но сделала это максимально неуклюже.

"В любом случае общая цель России, так же как и Китая, это добиться от США равных переговоров по космической деятельности. И зафиксировать такие договоренности, что нивелируют преимущество США, которое они уже имеют в космосе", - считает Алексей Ижак

Эксперт допускает, что РФ действительно может в перспективе угрожать нашим космическим аппаратам.

"Такое оружие еще только разрабатывается в РФ, но они показали что в определенной перспективе, скажем так, через 10 лет они получат возможность сбивать спутники, в том числе и действующие, в том числе и спутники Украины", - резюмировал он.

Стоит отметить, что в январе следующего года Украина планирует запустить свой первый спутник "Сич-2-30" на орбиту. Он, кстати, как и уничтоженный Россией "Целина-Д", создается в КБ "Южное".