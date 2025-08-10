РФ перетворює дітей на зброю: на Луганщині відкрили програму підготовки снайперів

Життя на окупованих територіях

Зауважимо, що цього літа стало відомо, що окупанти впроваджують у школах на захопленій Херсонщині систему психологічного стеження за дітьми та вчителями.

Під виглядом "занять з психологом" росіяни фіксуватимуть ознаки нелояльності до раніше встановленого режиму.

Варто зазначити, що після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. За наказами російської влади в школах та вишах привезені з РФ вчителі навчають українських дітей російській історії.

Так, минулого року на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.

Окрім дітей окупанти активно намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється, вигадують все нові й нові "покарання".