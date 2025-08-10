РФ превращает детей в оружие: в Луганской области открыли программу подготовки снайперов

Жизнь на оккупированных территориях

Заметим, что этим летом стало известно, что оккупанты внедряют в школах на захваченной Херсонщине систему психологической слежки за детьми и учителями.

Под видом "занятий с психологом" россияне будут фиксировать признаки нелояльности к ранее установленному режиму.

Стоит отметить, что после оккупации украинских территорий Россия пытается выстроить там свою реальность. По приказам российских властей в школах и вузах привезенные из РФ учителя обучают украинских детей российской истории.

Так, в прошлом году на оккупированных территориях захватчики устроили урок пропаганды школьникам.

Кроме детей оккупанты активно пытаются "русифицировать" и взрослое население. На оккупированных территориях блокируются украинские каналы и интернет соединения. Кроме того, россияне настаивают на получении украинцами паспортов РФ, а для тех кто отказывается, придумывают все новые и новые "наказания".