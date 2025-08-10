RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

РФ превращает детей в оружие: в Луганской области открыли программу подготовки снайперов

Фото: оккупанты на Луганщине готовят детей-снайперов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На оккупированной территории Луганской области Россия ввела новую программу подготовки детей-снайперов. В центре "Воин" юношей и девушек учат стрелять на дальние расстояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской ОГА Алексея Харченко.

По данным Харченко, детей с оккупированных территорий Луганской области россияне готовят быть снайперами.

"В 2025 году центр военно-патриотического воспитания "Воин" ввел новое направление подготовки - снайпинг", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, в течение летних профильных смен юношей и девушек учат метко стрелять на большое расстояние.

Примечательно, что тренируют детей инструкторы, 75% из которых принимали участие в войне в Украине.

"Детей лишают будущего уже сегодня - через несколько лет их отправят воевать", - отметил Харченко.

Жизнь на оккупированных территориях

Заметим, что этим летом стало известно, что оккупанты внедряют в школах на захваченной Херсонщине систему психологической слежки за детьми и учителями.

Под видом "занятий с психологом" россияне будут фиксировать признаки нелояльности к ранее установленному режиму.

Стоит отметить, что после оккупации украинских территорий Россия пытается выстроить там свою реальность. По приказам российских властей в школах и вузах привезенные из РФ учителя обучают украинских детей российской истории.

Так, в прошлом году на оккупированных территориях захватчики устроили урок пропаганды школьникам.

Кроме детей оккупанты активно пытаются "русифицировать" и взрослое население. На оккупированных территориях блокируются украинские каналы и интернет соединения. Кроме того, россияне настаивают на получении украинцами паспортов РФ, а для тех кто отказывается, придумывают все новые и новые "наказания".

ЛуганскВойна России против УкраиныОккупанты