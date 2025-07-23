ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Окупанти в Херсонській області будуть здавати "нелояльних" школярів "владі"

Херсонська область, Середа 23 липня 2025 15:14
UA EN RU
Окупанти в Херсонській області будуть здавати "нелояльних" школярів "владі" Фото: Росія впроваджує "Моніторинг соціального клімату" на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти впроваджують у школах на захопленій Херсонщині систему психологічного стеження за дітьми та вчителями. Під виглядом "занять з психологом" фіксуватимуть ознаки нелояльності до режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

З вересня російські загарбники хочуть запровадити у школах новий механізм психологічного контролю, а саме - програму під назвою "Моніторинг соціального клімату".

Як повідомляє Центр національного спротиву, під прикриттям "занять з психологом" фіксуватимуть ознаки нелояльності до окупаційного режиму.

У поле зору потраплятимуть ті, хто ігнорує пропагандистські заходи, а також особи з ознаками "соціальної дезадаптації" - це росіяни трактуватимуть як відмову прийняти "русский мир".

Отриману інформацію передаватимуть до "департаменту освіти" для подальшого тиску на родини, вчителів і самих дітей.

Крім того, за даними активістів руху "Громадянська сила", у вишах в окупації розпочалося полювання на "нелояльних" до агресивної політики РФ студентів.

Так, загарбники проводять "анонімні" опитування у вишах окупованого Криму, Донеччини та інших регіонів, де молодь змушують висловлюватися щодо ставлення до "СВО".

Мета даних заходів - виявити проукраїнськи налаштованих студентів для тиску чи виключення з навчального закладу.

Життя на окупованих територіях

Після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. Зокрема в школах та вишах привезені з РФ вчителі навчають дітей російській історії.

Так, минулого року на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.

Окупанти активно намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється вигадують все нові й нові "покарання".

Наразі без паспорта РФ українці не можуть зареєструвати житло й працювати на деяких посадах, а подекуди навіть отримати медичну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Окупанти
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки