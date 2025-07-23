Окупанти в Херсонській області будуть здавати "нелояльних" школярів "владі"

Окупанти впроваджують у школах на захопленій Херсонщині систему психологічного стеження за дітьми та вчителями. Під виглядом "занять з психологом" фіксуватимуть ознаки нелояльності до режиму.

З вересня російські загарбники хочуть запровадити у школах новий механізм психологічного контролю, а саме - програму під назвою "Моніторинг соціального клімату".

Як повідомляє Центр національного спротиву, під прикриттям "занять з психологом" фіксуватимуть ознаки нелояльності до окупаційного режиму.

У поле зору потраплятимуть ті, хто ігнорує пропагандистські заходи, а також особи з ознаками "соціальної дезадаптації" - це росіяни трактуватимуть як відмову прийняти "русский мир".

Отриману інформацію передаватимуть до "департаменту освіти" для подальшого тиску на родини, вчителів і самих дітей.

Крім того, за даними активістів руху "Громадянська сила", у вишах в окупації розпочалося полювання на "нелояльних" до агресивної політики РФ студентів.

Так, загарбники проводять "анонімні" опитування у вишах окупованого Криму, Донеччини та інших регіонів, де молодь змушують висловлюватися щодо ставлення до "СВО".

Мета даних заходів - виявити проукраїнськи налаштованих студентів для тиску чи виключення з навчального закладу.