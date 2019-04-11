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В РФ перенесли суд над украинскими моряками

Новости » Общество    11.04.2019 - 14:17
В РФ перенесли суд над украинскими моряками
Фото: моряк Денис Гриценко (twitter.comATR__Official)

Рассмотрение продления меры пресечения запланировано на 17 апреля

Лефортовський суд Москвы перенес рассмотрение ходатайства следователей ФСБ России о продлении ареста 24 украинским военнопленным морякам на 17 апреля. Об этом сообщает "Громадське".

По словам адвоката Айдера Азаматову, который защищает одного из пленных украинцев Юрия Будзила, заседание перенесли с 15-16 апреля.

"Сначала были дать 15-16 апреля, потом остановились на 17-ом. С 9:30 будет две четверки, в 14:30 - три четверки", - рассказал адвокат.

Пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко также сообщила, что материалы пока не поступили, но предварительно суд запланирован на 17 апреля.

Всем пленным украинцам планируют избрать меру пресечения в течение одного дня. Срок досудебного следствия заканчивается в мае 2019, вероятно его тоже будут продолжать.

Ранее сообщалось, что в отношении 20 украинских военнопленных моряков в РФ проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели.

РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушениями международного права и нарушением прав человека.

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