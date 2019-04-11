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У РФ перенесли суд над українськими моряками

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 14:17
У РФ перенесли суд над українськими моряками
Фото: моряк Денис Гриценко (twitter.comATR__Official)

Розгляд продовження запобіжного заходу запланований на 17 квітня

Лефортівський суд Москви переніс розгляд клопотання слідчих ФСБ Росії щодо продовження арешту 24 українським військовополоненим морякам на 17 квітня. Про це повідомляє "Громадське"

За словами адвоката Айдера Азаматова, який захищає одного з полонених українців Юрія Будзила, засідання перенесли з 15-16 квітня.

"Спочатку були дати 15-16 квітня, потім зупинилися на 17-му. З 9:30 буде дві четвірки, о 14:30 - три четвірки", - розповів адвокат.

Прес-секретарка Лефортівського суду Москви Ксенія Первовласенко також повідомила, що матеріали поки не надійшли, але попередньо суд запланований на 17 квітня.

Усім полоненим українцям планують обрати запобіжний захід впродовж одного дня. Термін досудового слідства завершується у травні 2019, ймовірно його теж будуть продовжувати.

Раніше повідомлялося, що у відношенні 20 військовополонених українських моряків в РФ проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. Щодо останньої четвірки експертиза відбудеться до кінця поточного тижня.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків у РФ порушеннями міжнародного права та порушенням прав людини. 

 

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