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МИД Украины выступило против психиатрических экспертиз моряков в РФ

Новости » Общество    10.04.2019 - 13:24
МИД Украины выступило против психиатрических экспертиз моряков в РФ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проведение екпертиз назвали нарушением прав человека

В Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушениями международного права. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Она подчеркнула, что такие обследования являются фальсифицированными и нарушают права человека.

"Вопиющие нарушения международного закона и прав человека продолжает совершать Россия по отношению к украинским военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе. Они подвергаются фальшивым психиатрическим обследованием, будучи заключенными в России", - написала Зеленко, в очередной раз подчеркнув, что РФ должна освободить политзаключенных.

МИД Украины выступило против психиатрических экспертиз моряков в РФ

Ранее сообщалось, что в отношении 20 украинских военнопленных моряков в РФ проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По последней четверке экспертиза состоится до конца текущей недели.

РБК-Украина писало, что главы Министерств иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Российскую Федерацию (РФ) освободить украинских моряков, которые были взяты в плен во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Напомним, Россия продолжает игнорировать решение ЕСПЧ в отношении моряков.

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