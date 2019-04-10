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В РФ провели психиатрические экспертизы 20 украинским морякам

Новости » Общество    10.04.2019 - 11:03
В РФ провели психиатрические экспертизы 20 украинским морякам
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В отношении последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели

В отношении 20 военнопленных украинских моряков в РФ проведена комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В отношении последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов отметил, что адвокатов к морякам на время проведения экспертизы не допустили. Данные действия следствия будут обжалованы.

"Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не назначены. Ориентировочно 16-17 апреля", - сообщил он.

Отметим, в России следователи произвели ознакомление адвокатов и украинских моряков в РФ с постановлениями о назначении новой технической экспертизы. Россияне хотят провести экспертизы по работоспособности артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск".

Напомним, главы Министерств иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Российскую Федерацию (РФ) освободить украинских моряков, которые были взяты в плен во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. 

 

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