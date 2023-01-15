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РФ перекинула ще один ешелон із мобілізованими з Білорусі у напрямку Луганська, - "Гаюн"

Фото: РФ перекинула ще один ешелон із мобілізованими з Білорусі у напрямку Луганська (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З Білорусі до Росії прийшов ще черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" та Співтовариство залізничників Білорусі.

Повідомляється, що 11 січня із залізничної станції Полонка (Барановичський район, Брестська область) виїхав черговий ешелон Збройних РФ із навченими на білоруських полігонах мобілізованими.

Всього в ешелоні було 44 вагони: 4 пасажирських (приблизно 200 осіб), 3 критих (зі спорядженням) та 37 вагонів-платформ (із зануреною колісною та гусеничною військовою технікою).

За попередніми даними, серед техніки в ешелоні знаходилися: мінімум 2 інженерні машини, 1 УАЗ, Урали та КамАЗи.

Зазначається, що сьогодні ешелон прибув на залізничну станцію Митрофанівка (Воронезька область, РФ), яка знаходиться за 40 км від Луганської області.

Нагадаємо, раніше до Білорусі прибули два ешелони російської військової техніки. На деяких машинах була позначка у вигляді букви "Z".

РБК-Україна також повідомляло, що росіяни можуть здійснити новий наступ на Київ у майбутньому. Проте навчання, які відбуватимуться у Білорусі найближчим часом, не слід сприймати як пряму загрозу столиці.

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