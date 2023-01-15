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РФ перекинула еще один эшелон с мобилизированными из Беларуси в направлении Луганска, - "Гаюн"

Фото: РФ перекинула еще один эшелон с мобилизированными из Беларуси в направлении Луганска (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из Беларуси в Россию пришел еще очередной эшелон с обученными на беларусских полигонах мобилизованными российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" и Сообщество железнодорожников Беларуси.

Сообщается, что 11 января с железнодорожной станции Полонка (Барановичский район, Брестская область) выехал очередной эшелон Вооруженных РФ с обученными на беларусских полигонах мобилизованными.

Всего в эшелоне было 44 вагона: 4 пассажирских (примерно 200 человек), 3 крытых (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

По предварительным данным, среди техники в эшелоне находились: минимум 2 инженерные машины, 1 УАЗ, Уралы и КамАЗы.

Отмечается, что сегодня эшелон прибыл на железнодорожную станцию Митрофановка (Воронежская область, РФ), которая находится в 40 км от Луганской области.

Напомним, ранее в Беларусь прибыли два эшелона российской военной техники. На некоторых машинах была пометка в виде буквы "Z".

РБК-Украина также сообщало, что россияне могут осуществить новое наступление на Киев в будущем. Однако учения, которые будут проходить в Беларуси в ближайшее время, не следует воспринимать как прямую угрозу для столицы.

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