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РФ перекинула до Білорусі зенітні комплекси "Тор", - "Гаюн"

Фото: РФ перекинула до Білорусі зенітні комплекси "Тор" (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Російські війська перекинули до Білорусі великий ешелон із військовою технікою: не менше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Групи "Беларускі Гаюн".

Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже сьогодні, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі.

Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не останній військовий ешелон із ЗРК "Тор-М2", які окупанти перекидають до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що підрозділи білоруських сил спецоперацій було помічено біля державного кордону, куди їх перекинули для посилення охорони.

Також ми писали, що, за даними групи "Беларускі Гаюн", російські генерали приїхали до Білорусі, щоб проінспектувати хід спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах. При цьому Міноборони Білорусі про це не повідомляє.

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БілорусьЗРКВійська РФ