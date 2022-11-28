РФ перебросила в Беларусь зенитные комплексы "Тор", - "Гаюн"

Российские войска перебросили в Беларусь крупный эшелон с воинской техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Группы "Беларускі Гаюн".
Эшелон отправился с железнодорожной станции Ейск Краснодарского края РФ 25 ноября. Уже сегодня, 28 ноября, в 10:00 он был замечен на станции Орша-Центральная Витебской области Беларуси.
Пунктом назначения данного эшелона является железнодорожная станция Лесная Брестской области. По ряду источников, это не последний воинский эшелон с ЗРК "Тор-М2", которые оккупанты перебрасывают в Беларусь.
Ранее сообщалось, что подразделения белорусских сил спецопераций были замечены у государственной границы, куда их перебросили для усиления охраны.
Также мы писали, что По данным группы "Беларускі Гаюн", российские генералы приехали в Беларусь, чтобы проинспектировать ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах. При этом Минобороны Беларуси об этом не сообщает.
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