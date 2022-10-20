"Вагнера" терміново залучає додаткових ув’язнених, через втрати на фронті, - ГУР
Російська ПВК "Вагнера" через загрозу "кадрового голоду" почала терміново проводити підготовку нових кількасот ув'язнених для відправки на війну проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу розвідки України.
"До бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Вагнера". Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених", - пише пресслужба розвідки.
Задача ув'язнених - підтримувати менші за чисельністю групи досвідчених "контрактників". Водночас найбільші втрати фіксуються саме серед колишніх ув’язнених.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ГУР, російські спецслужби готують теракти на території Росії, аби звинуватити у цьому Україну.
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