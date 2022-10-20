"Вагнера" терміново залучає додаткових ув’язнених, через втрати на фронті, - ГУР

Російська ПВК "Вагнера" через загрозу "кадрового голоду" почала терміново проводити підготовку нових кількасот ув'язнених для відправки на війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу розвідки України.

Задача ув'язнених - підтримувати менші за чисельністю групи досвідчених "контрактників". Водночас найбільші втрати фіксуються саме серед колишніх ув’язнених.

"До бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Вагнера". Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених", - пише пресслужба розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ГУР, російські спецслужби готують теракти на території Росії, аби звинуватити у цьому Україну.

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