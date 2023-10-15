РФ передислоковує кораблі в Чорному морі, але ризик обстрілів залишається, - Гуменюк

На тлі успішних ударів морськими ударами, Росія почала передислоковувати кораблі ближче до Новоросійська. Втім, ризик обстрілів залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Південного оперативного командування ЗСУ Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, наразі корабельне угруповування в Чорному морі складається з 12 одиниць. Розташовані вони в районі від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Також один корабель викриває надводну обстановку в Азовському морі.

"Серед чорноморського угруповування є ракетоносій. Він підводний й може бути спорядженим до 4 ракет типу "Калібр", - додала Гуменюк.

Відповідаючи на питання, чи позначиться ураження морськими дронами й передислокація ворожих кораблів на обстрілах з моря, речник Південного оперативного командування відзначила, що це не матиме критичного впливу.

"Треба пам'ятати, що загроза досить висока. Але передислокація Чорноморського флоту дійсно спрямована ближче до Новоросійська, хоча пам'ять в них коротка. "Оленярський гірняк" находився там, тому й не така це вже безпечна відстань", - зауважила Гуменюк.

Атака України на російські кораблі

Наші військові цього літа, а також восени неодноразово атакували російські кораблі. Воїни завдавали ударів не лише біля узбережжя Криму, але й у районі бухти Новоросійська.

Наприклад, СБУ разом з ВМС, застосовуючи експериментальне озброєння, атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму.

Також двічі було атаковано патрульний корабель "Павел Державин", який на той момент був розташований біля берегів Севастополя.