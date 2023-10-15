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РФ передислоцирует корабли в Черном море, но риск обстрелов остается, - Гуменюк

Воскресенье 15 октября 2023 09:37
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РФ передислоцирует корабли в Черном море, но риск обстрелов остается, - Гуменюк Фото: Россияне передислоцируют корабли в Черном море, но дежурство продолжается (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне успешных ударов морскими ударами, Россия начала передислоцировать корабли ближе к Новороссийску. Впрочем, риск обстрелов остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Южного оперативного командования ВСУ Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, в настоящее время корабельная группировка в Черном море состоит из 12 единиц. Расположены они в районе от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Также один корабль разоблачает надводную обстановку в Азовском море.

"Среди черноморской группировки есть ракетоноситель. Он подводный и может быть снаряжен до 4 ракет типа "Калибр", - добавила Гуменюк.

Отвечая на вопрос, скажется ли поражение морскими дронами и передислокация вражеских кораблей на обстрелах с моря, спикер Южного оперативного командования отметила, что это не будет иметь критического влияния.

"Надо помнить, что угроза достаточно высока. Но передислокация Черноморского флота действительно направлена ближе к Новороссийску, хотя память у них короткая. "Оленегорский горняк" находился там, поэтому и не такое это уже безопасное расстояние", - отметила Гуменюк.

Атака Украины на русские корабли

Наши военные этим летом, а также осенью неоднократно атаковали российские корабли. Воины наносили удары не только у побережья Крыма, но и в районе бухты Новороссийска.

К примеру, СБУ вместе с ВМС, применяя экспериментальное вооружение, атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму.

Также дважды был атакован патрульный корабль "Павел Державин", который на тот момент был расположен у берегов Севастополя.

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