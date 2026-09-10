РФ передала Китаю подробиці переговорів із посланцями США
Росія поінформувала Китай про підсумки поїздки американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За словами представника російського відомства, між РФ та КНР триває постійний діалог щодо всіх ключових питань.
"У нас із китайськими колегами існує постійний діалог з усіх найбільш важливих питань, що нас цікавлять. Тому, думаю, така інформація була доведена до них", - сказав він.
Візит посланців Трампа до Москви
Нагадаємо, за посередництва США тривають спроби відновити мирні переговори між Україною та Росією, головною метою яких є припинення війни, розв’язаної країною-агресоркою.
Перша зустріч представників США та РФ відбулася в Москві в суботу, 5 вересня. За підсумками переговорів помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що вони тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.
За його словами, американська сторона представила низку міркувань щодо можливих шляхів завершення війни. Водночас Ушаков зазначив, що представники адміністрації Дональда Трампа пообіцяли під час подальших переговорів з Україною врахувати оцінки, озвучені диктатором.
Зазначимо, джерело Axios повідомляло, що до складу американської делегації також увійшли представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США. Вони мали обговорити з російською стороною пропозиції щодо завершення війни.
Крім того, Bloomberg писало, що російський диктатор використав візит американських спецпосланців для демонстрації свого впливу всередині Росії напередодні парламентських виборів.