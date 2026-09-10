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РФ передала Китаю подробиці переговорів із посланцями США

13:21 10.09.2026 Чт
2 хв
В МЗС країни-агресорки заявили про "постійний діалог" з КНР
aimg Валерій Ульяненко
РФ передала Китаю подробиці переговорів із посланцями США Фото: Стів Віткофф та Джаред Кушнер (Getty Images)
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Росія поінформувала Китай про підсумки поїздки американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами представника російського відомства, між РФ та КНР триває постійний діалог щодо всіх ключових питань.

"У нас із китайськими колегами існує постійний діалог з усіх найбільш важливих питань, що нас цікавлять. Тому, думаю, така інформація була доведена до них", - сказав він.

Візит посланців Трампа до Москви

Нагадаємо, за посередництва США тривають спроби відновити мирні переговори між Україною та Росією, головною метою яких є припинення війни, розв’язаної країною-агресоркою.

Перша зустріч представників США та РФ відбулася в Москві в суботу, 5 вересня. За підсумками переговорів помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що вони тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.

За його словами, американська сторона представила низку міркувань щодо можливих шляхів завершення війни. Водночас Ушаков зазначив, що представники адміністрації Дональда Трампа пообіцяли під час подальших переговорів з Україною врахувати оцінки, озвучені диктатором.

Зазначимо, джерело Axios повідомляло, що до складу американської делегації також увійшли представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США. Вони мали обговорити з російською стороною пропозиції щодо завершення війни.

Крім того, Bloomberg писало, що російський диктатор використав візит американських спецпосланців для демонстрації свого впливу всередині Росії напередодні парламентських виборів.

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Російська Федерація Москва Китай Джаред Кушнер Стів Віткофф
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