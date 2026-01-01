РФ перед Новым годом ударила по энергетике Одесской области: возникли перебои со светом
Россияне за несколько минут до Нового 2026 года атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. На одном из объектов возник пожар и фиксируются перебои со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"За несколько минут до Нового года - российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар", - говорится в сообщении.
Кипер добавил, что из-за атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы.
"Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий", - резюмировал он.
Обстрел Одесской области
Напомним, что россияне в последний месяц очень часто стали атаковать Одессу и Одесскую область.
В частности, в ночь на 31 декабря была осуществлена очередная массированная атака по региону. В результате обстрела часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Местные власти сообщали, что враг нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. Утром в Одесской ОГА уточнили, что были повреждены жилые дома, автомобили и гаражи.
Кроме того, во время ночной атаки на Одессу обломки беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Из-за этого были уничтожены посылки на сумму 2,3 млн гривен.