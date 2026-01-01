РФ перед Новым годом ударила по энергетике Одесской области: возникли перебои со светом

Фото: сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий (Getty Images)

Россияне за несколько минут до Нового 2026 года атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. На одном из объектов возник пожар и фиксируются перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"За несколько минут до Нового года - российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар", - говорится в сообщении. Кипер добавил, что из-за атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы. "Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий", - резюмировал он.