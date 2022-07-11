РФ перебрасывает технику из Беларуси в Луганскую область: журналисты раскрыли схему

"Вчера утром рядом с автостанцией Лутугино (Луганская область, Украина) было замечено передвижение военной техники, вся она была с характерной отметкой "V" на кузове. В колонне на видео можно увидеть 6 единиц тактических ракетных комплексов "Точка-У", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мониторинговой группе, первая "Точка-У" в кадре, с бортовым номером 03 и камуфляжным рисунком визуально совпадает с одной из трех аналогичных машин ТРК "Точка-У", которые 18 марта были доставлены самолетом Ан-124 "Руслан" ВКС РФ в Мачулищи.

"Позже мы также опубликовали видео с перехватом переговоров. Та колонна из Мачулищ переместилась в сторону границы с Украиной и вероятнее всего расположились в Брагинском районе, где неоднократно замечали) эти ТРК. По всей видимости там же на технику и нанесли знак "V" для идентификации", - отмечают в "Беларускі Гаюн".

Где их и когда могли забрать из Беларуси?

30 марта большое количество техники, в том числе и ТРК "‎Точки-У", были замечены движущимися по направлению в Гомель. Также известно, что в июне-июле в Гомель неоднократно прилетали Ан-124 ВКС РФ (например, 10 июня и 02 июля, - прим.).

"Можно предположить, что в один из таких рейсов часть "Точек" могла быть переброшена на восток Украины", - говорят в мониторинговой группе.