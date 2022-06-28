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В Беларуси заметили движение российских ЗРК "C-400": куда направлялись

Новина українською →
Мозырь, Вторник 28 июня 2022 15:53
В Беларуси заметили движение российских ЗРК "C-400": куда направлялись Фото: ракетные комплексы С-400 "Триумф" (doblest.club)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК "С-400" и КАМАЗы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"14:00 в Мозыре замечена колонна ВС РФ, которая заехала со стороны трассы Р31. Среди техники замечены: 3 трала на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК "С-400" и автокран военный, также одна единица ЗРК "С-400". Колонна направилась в сторону Прудка", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа опубликовала карту передвижения техники ВС РФ.

В Беларуси заметили движение российских ЗРК &quot;C-400&quot;: куда направлялись

Также сегодня утром на трассе возле Гомеля была замечена колонна из четырех заряжающих машин и одна единица ЗРК "С-400". Эта колонна могла свернуть на военный аэродром в Зябровке.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной. Он обратился к гражданам Беларуси, заявив, что белорусы не должны идти умирать, потому что так решило российское руководство.

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