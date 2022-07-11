РФ перекидає техніку з Білорусі до Луганської області: журналісти розкрили схему

Росія перекидає техніку в Луганську область, використовуючи територію Білорусі як плацдарм. Журналісти показали, як саме це може відбуватися на прикладі одного ТРК "Точка-У".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Вчора вранці поряд з автостанцією Лутугине (Луганська область, Україна) було помічено пересування військової техніки, вся вона була з характерною відміткою "V" на кузові. У колоні на відео можна побачити 6 одиниць тактичних ракетних комплексів "Точка-У", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.
Як зазначають у моніторинговій групі, перша "Точка-У" у кадрі, з бортовим номером 03 та камуфляжним малюнком візуально збігається з однією з трьох аналогічних машин ТРК "Точка-У", які 18 березня були доставлені літаком Ан-124 "Руслан" РФ у Мачулищі.
"Пізніше ми також опублікували відео з перехопленням переговорів. Та колона з Мачулищ перемістилася у бік кордону з Україною і найімовірніше розташувалися в Брагинському районі, де неодноразово помічали) ці ТРК. Очевидно там же на техніку і нанесли знак "V" для ідентифікації", - зазначають у "Беларускі Гаюн".
Де їх та коли могли забрати з Білорусі?
30 березня велику кількість техніки, у тому числі і ТРК "Точки-У", були помічені рухомими у напрямку Гомель. Також відомо, що у червні-липні до Гомеля неодноразово прилітали Ан-124 ВКС РФ (наприклад, 10 червня та 02 липня, - прим.).
"Можна припустити, що в один із таких рейсів частина "Точок" могла бути перекинута на схід України", - кажуть у моніторинговій групі.
Як повідомлялось, раніше у Білорусі помітили російську військову техніку. Колона, яка включала в себе ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, пересувалася від Мозиря в бік передмістя.
Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.
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