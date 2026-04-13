Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У РФ палає один з найбільших хімзаводів: критичне підприємство атакували дрони (відео)

15:15 13.04.2026 Пн
3 хв
OSINT-аналітики підтвердили влучання
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: на заводі в Череповці (РФ) спалахнула пожежа (t.me mchs_official)

У російському Череповці (Вологодська область) горить завод "ФосАгро". Це один з найбільших підприємств, де виробляють сировину для вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в Telegram, повідомлення місцевої влади та інформацію від OSINT-фахівців.

Згідно з попередніми повідомленнями, по заводу АТ "Апатит", що входить до групи "ФосАгро", вдарили невідомі дрони.

Що сталося у Череповці

У Вологодській області Росії невідомі безпілотники атакували завод у промисловій зоні міста Череповець. На підприємстві спалахнула пожежа - місцеві жителі зафіксували це на відео та виклали у мережу.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов повідомив лише про збиття кількох дронів, у тому числі над промисловою зоною. Про атаку на завод та пожежу він не згадав.

Що це за підприємство

Фото: де розташоване місто Череповець в РФ (скриншот Google Maps)

АТ "Апатит" - один із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у Росії. Ці речовини є критично важливою сировиною для оборонної промисловості - їх використовують у виробництві вибухових речовин та пороху.

Завод входить до групи "ФосАгро" - одного з найбільших хімічних комплексів Європи. Підприємство також виробляє:

  • фосфоровмісні мінеральні добрива;
  • фосфорну кислоту;
  • сірчану кислоту.

Міністерство оборони Росії повідомило, що за ніч над кількома регіонами збили 33 українські безпілотники. Зокрема, над Білгородською, Курською, Ростовською, Брянською, Смоленською областями та анексованим Кримом.

Два аміачні цехи у вогні: OSINT-аналіз підтвердив влучання

Фото: супутникові знімки підтверджують ураження будівель заводу (t.me/kiber_boroshno)

OSINT-фахівці каналу "Кіберборошно" підтвердили влучання в аміачне виробництво заводу "Череповець-Азот" 13 квітня 2026 року.

За даними аналітиків, на опублікованому відео видно чорний дим від горіння одразу у двох із трьох аміачних цехів підприємства - "Аміак-1" та "Аміак-2". Їхня сумарна виробнича потужність - 900 тисяч тонн на рік.

Окремо повідомляється про можливе влучання у сховище аміаку цих цехів. Показово, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це сховище додатково захистили спеціальною металевою конструкцією - саме від ударів безпілотників.

За оцінками аналітиків, уражені цехи забезпечують:

  • близько 6% виробництва аміаку в усій Росії;
  • завод загалом відповідає приблизно за 10% загальноросійського виробництва аміаку.

Атаки дронів на хімпідприємства РФ тривають

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня невідомі дрони атакували Воронезьку область - пожежа спалахнула в районі АТ "Мінудобрення" у місті Россошь, одного з ключових хімзаводів країни.

Місцева влада тоді інцидент публічно не коментувала.

А 4 квітня під удар потрапив Тольятті: дрони атакували місто, після чого одночасно зайнялися два хімічні заводи. Повідомлялося й про атаку у Таганрозі, проте ця інформація залишилася непідтвердженою.

Раніше, 3 квітня, безпілотники летіли на Москву - мер міста Сергій Собянін відзвітував про кілька збитих апаратів над столицею.

