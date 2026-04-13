В РФ пылает один из крупнейших химзаводов: критическое предприятие атаковали дроны (видео)

15:15 13.04.2026 Пн
3 мин
OSINT-аналитики подтвердили попадание
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: на заводе в Череповце (РФ) вспыхнул пожар (t.me mchs_official)

В российском Череповце (Вологодская область) горит завод "ФосАгро". Это одно из крупнейших предприятий, где производят сырье для взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в Telegram, сообщения местных властей и информацию от OSINT-специалистов.

Согласно предварительным сообщениям, по заводу АО "Апатит", входящему в группу "ФосАгро", ударили неизвестные дроны.

Что произошло в Череповце

В Вологодской области России неизвестные беспилотники атаковали завод в промышленной зоне города Череповец. На предприятии вспыхнул пожар - местные жители зафиксировали это на видео и выложили в сеть.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил лишь о сбитии нескольких дронов, в том числе над промышленной зоной. Об атаке на завод и пожаре он не упомянул.

Что это за предприятие

Фото: где расположен город Череповец в РФ (скриншот Google Maps)

АО "Апатит" - один из крупнейших производителей аммиака и аммиачной селитры в России. Эти вещества являются критически важным сырьем для оборонной промышленности - их используют в производстве взрывчатых веществ и пороха.

Завод входит в группу "ФосАгро" - одного из крупнейших химических комплексов Европы. Предприятие также производит:

  • фосфорсодержащие минеральные удобрения;
  • фосфорную кислоту;
  • серную кислоту.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь над несколькими регионами сбили 33 украинских беспилотника. В частности, над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и аннексированным Крымом.

Два аммиачных цеха в огне: OSINT-анализ подтвердил попадание

Фото: спутниковые снимки подтверждают поражение зданий завода (t.me/kiber_boroshno)

OSINT-специалисты канала "Киберборошно" подтвердили попадание в аммиачное производство завода "Череповец-Азот" 13 апреля 2026 года.

По данным аналитиков, на опубликованном видео видно черный дым от горения сразу в двух из трех аммиачных цехов предприятия - "Аммиак-1" и "Аммиак-2". Их суммарная производственная мощность - 900 тысяч тонн в год.

Отдельно сообщается о возможном попадании в хранилище аммиака этих цехов. Показательно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину это хранилище дополнительно защитили специальной металлической конструкцией - именно от ударов беспилотников.

По оценкам аналитиков, пораженные цеха обеспечивают:

  • около 6% производства аммиака во всей России;
  • завод в целом отвечает примерно за 10% общероссийского производства аммиака.

Атаки дронов на химпредприятия РФ продолжаются

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля неизвестные дроны атаковали Воронежскую область - пожар вспыхнул в районе АО "Минудобрения" в городе Россошь, одного из ключевых химзаводов страны.

Местные власти тогда инцидент публично не комментировали.

А 4 апреля под удар попал Тольятти: дроны атаковали город, после чего одновременно загорелись два химических завода. Сообщалось и об атаке в Таганроге, однако эта информация осталась неподтвержденной.

Ранее, 3 апреля, беспилотники летели на Москву - мэр города Сергей Собянин отчитался о нескольких сбитых аппаратах над столицей.

