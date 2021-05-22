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В РФ ответили на санкции США

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США, Россия, Суббота 22 мая 2021 01:36
В РФ ответили на санкции США Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (RussianService BBC/flickr)
Автор: Даша Харченко

В Кремле ответили на введённые США санкции против российских организаций и судов в проекте "Северный поток-2". Там заявили, что хотят "разобраться в действиях США".

Об этом пишет "Интерфакс",

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

Накануне Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.

Как сообщало РБК-Украина, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

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