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У РФ відповіли на санкції США

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США, Росія, Субота 22 травня 2021 01:36
У РФ відповіли на санкції США Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (RussianService BBC / flickr)
Автор: Даша Харченко

У Кремлі відповіли на введені США санкції проти російських організацій і суден у проекті"Північний потік-2". Там заявили, що хочуть "розібратися в діях США".

Про це пише " Інтерфакс",

"Треба розібратися. У колег все як завжди. Говорять про одне, роблять інше",-сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде цей крок Вашингтона врахований Москвою при виробленні рішення про можливу зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом.

Напередодні Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і судів за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 судів.

Як повідомляло РБК-Україна, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу"Північний потік-2".

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