В РФ отказались комментировать письмо от родственников жертв МН17

Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей М)

Дмитрий Песков заявил, что не знает ни о каком письме от родственников жертв МН17

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать опубликованное в СМИ открытое письмо в адрес Кремля от родственников погибших в результате сбития самолета рейса MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отвечая на вопрос, ознакомилось ли правительство России с письмом родственников, Песков заявил, что он не знает ничего об этом обращении.

"Я, к сожалению, не в курсе этого письма, не могу вам сказать относительно него", - заявил он.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия считает необъективным следствие, которое ведется в Нидерландах по делу о крушении самолета.

"Мы не считаем это следствие объективным. Россия с самого начала предлагала свое участие в совместной работе для определения виновных в этой ужасной трагедии, но России такая возможность предоставлена не была. Поэтому мы не можем признать объективными результаты такого следствия", - добавил Песков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что родственники погибших в результате катастрофы малайзийского самолета MH17 обратились к российским властям. В своем обращении 10 семей призывают Кремль начать сотрудничество с международным следствием, признать ответственность за уничтожение рейса MH17, а также прекратить сопротивляться и "сеять ложь и обман".

Кроме того, Главное следственное управление СБУ за 5 лет следствия по делу сбития самолета рейса МН17 передало ряд доказательств Международной следственной группе.