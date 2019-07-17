Родственники погибших на борту MH17 обратились к властям России

Фото: катастрофа рейса MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Обращение подписали 10 семей погибших в катастрофе MH17

Родственники погибших в результате катастрофы малайзийского самолета MH17 летом 2014 года на Донбассе обратились к российским властям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новая газета".

В своем обращении 10 семей, родственники которых находились на борту самолета, призывают Кремль начать сотрудничество с международным следствием, признать ответственность за уничтожение рейса MH17, а также прекратить сопротивляться и "сеять ложь и обман".

"Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая высшее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. ", - отмечается в обращении.

Обращение к российским властям в 5-ю годовщину катастрофы малайзийского рейса MH17 подписали шесть семей из Австралии, три - из Малайзии и одна семья из Новой Зеландии.

Отметим, 17 июля 2014 года рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Напомним, ранее Совет Европейского союза обратилась к России с призывом признать свою ответственность за уничтожение малайзийского самолета MH17 на Донбассе. Также в ЕС призвали Россию сотрудничать с международным следствием.