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СБУ подытожила результаты расследования катастрофы МН17

Новости » Политика    17.07.2019 - 11:26
СБУ подытожила результаты расследования катастрофы МН17
Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Доказательства по подозреваемым в катастрофе МН17 передаются Нидерландам

Главное следственное управление Службы безопасности Украины за 5 лет следствия по делу сбития самолета рейса МН17 передало ряд доказательств Международной следственной группе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время следствием установлено:

  • точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СОУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "БУК" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину;
  • время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг 777-200 9M-MRD" и место старта данной ракеты;
  • время и маршрут, по которому СОУ ЗРК "БУК" была вывезена в Российскую Федерацию;
  • более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м из территории России на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охраны и вывода на боевые позиции для осуществления сбития самолета.

"В настоящее время материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", - добавили в пресс-службе.

РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В июне Международная следственная комиссия (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР""- гражданин Украины Леонид Харченко. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина сделает все возможное для розыска Харченко.

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