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В деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели

Новости » Общество    17.07.2019 - 14:58
В деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели
Фото: катастрофа рейса MH17 (flickr.com/osce_smmu)

После появления свидетелей, будут предприняты новые шаги в расследовании

Глава совместной следственной группы (JIT) Уилберт Паулиссен заявил, что по делу сбития самолета рейса МН17 над Донбассом появились новые свидетели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRC.

По его словам, после появления новых свидетелей, будут предприняты новые шаги в расследовании. Однако, ни число свидетелей, ни их имена Паулиссен не расскрыл. 

"Это выглядит многообещающе", - отметил он. 

Отметим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Главное следственное управление СБУ за 5 лет следствия по делу сбития самолета рейса МН17 передало ряд доказательств Международной следственной группе. 

Кроме того, родственники погибших в результате катастрофы малайзийского самолета MH17 обратились к российским властям. В своем обращении 10 семей призывают Кремль начать сотрудничество с международным следствием, признать ответственность за уничтожение рейса MH17, а также прекратить сопротивляться и "сеять ложь и обман".

Ранее Совет Европейского союза обратилась к России с призывом признать свою ответственность за уничтожение малайзийского самолета MH17 на Донбассе. Также в ЕС призвали Россию сотрудничать с международным следствием.

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