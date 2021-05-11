РФ остается на границе, но меньше бряцает оружием, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров за помощь в сдерживании российской агрессии. По его словам, войска Российской Федерации продолжают оставаться на границе и на оккупированных территориях, но теперь РФ меньше бряцает оружием.
Об этом Кулеба заявил во время форума "Украина 30".
"За последний месяц мы увидели как работает сдерживания на практике. Хочу поблагодарить партнеров, что они нас вовремя услышали. Российская Федерация остается и на границе и на оккупированной территории. Единственное что изменилось, РФ перестала громко бряцать оружием, но она может восстановить эти действия в любой момент", - отметил Кулеба.
Напомним, на протяжении апреля Российская Федерация стягивала свои силы к украинским границам возле оккупированных территорий и в Крыму. В России заявляли, что стягивание войск связано с "угрозой со стороны НАТО". Позже министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский считает, что сейчас нет угроз полномасштабного вторжения со стороны РФ.
При этом президент считает, что если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.