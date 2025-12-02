За даними ГУР, пакет підписаних документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в’єтнамському шельфі за участю компаній "Зарубєжнєфть", "Пєтров’єтнам" і спільного підприємства "В’єтсовпєтро".

В’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі РФ та продовження строків чинних ліцензій до 2050 року.

Одночасно угодами передбачено право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що відкриває можливість для експорту російської нафти під виглядом в’єтнамської та приховування реального походження енергоресурсів.

Особливо показовим є закріплення в російсько-в’єтнамській угоді мінімальної ціни реалізації нафти не нижче 75 доларів за барель, що значно вище за цінову стелю у 47,6 доларів за барель, яку країни ЄС запровадили в липні 2025 року.

З огляду на спроби Кремля зафіксувати "гарантовану" ціну на нафту у довгостроковій перспективі, цілком ймовірно, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги – зокрема, здійснюватимуть диверсії на об’єктах інфраструктури іноземних держав.