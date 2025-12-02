RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ организовала схему обхода санкций на нефть через Вьетнам: подробности от ГУР

Фото: РФ организовала схему обхода санкций на нефть через Вьетнам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия развивает сеть международных партнерств, которые должны помочь ей избегать санкций и обеспечивать финансирование российского вторжения в Украину. Очередным элементом этой стратегии стала серия соглашений между РФ и Вьетнамом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По данным ГУР, пакет подписанных документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро".

Вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр в Ненецком автономном округе РФ и продление сроков действующих лицензий до 2050 года.

Одновременно соглашениями предусмотрено право создавать дочерние предприятия в третьих странах, что открывает возможность для экспорта российской нефти под видом вьетнамской и сокрытия реального происхождения энергоресурсов.

Особенно показательным является закрепление в российско-вьетнамском соглашении минимальной цены реализации нефти не ниже 75 долларов за баррель, что значительно выше ценового потолка в 47,6 долларов за баррель, который страны ЕС ввели в июле 2025 года.

Учитывая попытки Кремля зафиксировать "гарантированную" цену на нефть в долгосрочной перспективе, вполне вероятно, что российские спецслужбы активизируют операции по вмешательству в международные энергетические цепи - в частности, будут осуществлять диверсии на объектах инфраструктуры иностранных государств.

 

Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

Также в октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Кроме того, ЕС уже начал подготовку нового санкционного пакета против России. Среди других ограничений рассматриваются санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.

Российская ФедерацияГУРВьетнам