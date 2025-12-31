РФ оприлюднила фейкову мапу "атаки дронів" на резиденцію Путіна, - СЗР

За даними Міноборони РФ, сили ППО нібито знищили 50 безпілотників у Брянській і Смоленській областях, які, за твердженням росіян, прямували до резиденції Путіна. Ще 41 дрон, як заявляють окупанти, було збито в Новгородській області.

Резиденція Путіна розташована в Новгородській області поблизу міста Валдай, приблизно за 20 кілометрів від населеного пункту Довгі Бороди. Водночас жодних підтверджень заявам російської сторони не було надано.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що Росія проводить інформаційну операцію з метою зриву домовленостей між президентами України та США.



Що каже розвідка

Ознаки фейку, на які вказує СЗР

у розвідці навели низку фактів, що свідчать про недостовірність заяв РФ:

протягом 29 грудня місцеві жителі Новгородської області не повідомляли про атаку безпілотників або її наслідки;

відсутні будь-які фактичні докази - уламки, фото чи відео збитих дронів, які Кремль не може надати майже добу після початку інформаційної кампанії;

Міноборони РФ двічі змінювало свої зведення, коригуючи кількість нібито зафіксованих безпілотників для узгодження з кремлівськими наративами: спочатку повідомлялося про 18 дронів, згодом - уже про 23.

У СЗР наголосили, що поширення таких заяв є частиною спроб Росії виправдати подальші агресивні дії та вплинути на міжнародний переговорний процес.