РФ обнародовала фейковую карту "атаки дронов" на резиденцию Путина, - СВР

По данным Минобороны РФ, силы ПВО якобы уничтожили 50 беспилотников в Брянской и Смоленской областях, которые, по утверждению россиян, направлялись к резиденции Путина. Еще 41 дрон, как заявляют оккупанты, был сбит в Новгородской области.

Резиденция Путина расположена в Новгородской области вблизи города Валдай, примерно в 20 километрах от населенного пункта Долгие Бороды. При этом никаких подтверждений заявлениям российской стороны не было предоставлено.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что Россия проводит информационную операцию с целью срыва договоренностей между президентами Украины и США.



Что говорит разведка

Признаки фейка, на которые указывает СВР

в разведке привели ряд фактов, свидетельствующих о недостоверности заявлений РФ:

в течение 29 декабря местные жители Новгородской области не сообщали об атаке беспилотников или ее последствиях;

отсутствуют какие-либо фактические доказательства - обломки, фото или видео сбитых дронов, которые Кремль не может предоставить почти сутки после начала информационной кампании;

Минобороны РФ дважды меняло свои сводки, корректируя количество якобы зафиксированных беспилотников для согласования с кремлевскими нарративами: сначала сообщалось о 18 дронах, впоследствии - уже о 23.

В СВР отметили, что распространение таких заявлений является частью попыток России оправдать дальнейшие агрессивные действия и повлиять на международный переговорный процесс.