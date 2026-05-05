РФ на Олександрівському напрямку поклала півбатальйону і не просунулася ні на метр (відео)

21:55 05.05.2026 Вт
2 хв
У росіян не виходить просунутися вперед навіть використовуючи розвідувальні дрони
aimg Анастасія Никончук
Фото: російські військові (GettyImages)

У квітні на Олександрівському напрямку російські сили не змогли просунутися, незважаючи на значні втрати в особовому складі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 37 окремої бригади морської піхоти в мережі Telegram.

Читайте також: РФ заманює на фронт студентів з окупованої частини Донбасу, - ЗМІ

Відсутність просування

Протягом квітня в зоні відповідальності 37 окремої бригади морської піхоти противник не досяг будь-яких територіальних успіхів. За підсумками місяця просування склало 0,0 квадратних кілометра.

Втрати противника

Спроби наступу супроводжувалися істотними втратами. За даними української сторони, знищено 274 військовослужбовців, а також три танки, три артилерійські системи, бойову машину піхоти і 16 одиниць іншої техніки.

Знищення безпілотників

Крім того, українські підрозділи збили і придушили 135 безпілотних літальних апаратів противника, що значно знизило його розвідувальні можливості.

Удари по інфраструктурі

Окремо відзначається знищення 915 спостережних і командних пунктів, включно з позиціями, пов'язаними із запуском безпілотників.

Такі показники свідчать про зрив наступальних дій противника на даній ділянці фронту та відсутність результатів за значних втрат.

Нагадуємо, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Київ зацікавлений у перемир'ї з Росією заради збереження життів і підвищення рівня безпеки, додавши, що в разі дотримання режиму припинення вогню з обох сторін можлива його подальша пролонгація.

Зазначимо, що торік до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2888 звернень, водночас збільшилася і кількість застосованих санкцій, а також зафіксовано зростання випадків використання російської мови серед посадових осіб органів влади.

