РФ на Александровском направлении положила полбатальона и не продвинулась ни на метр (видео)

21:55 05.05.2026 Вт
2 мин
У россиян не выходит продвинуться вперед даже используя разведовательные дроны
aimg Анастасия Никончук
Фото: российские военные (GettyImages)

В апреле на Александровском направлении российские силы не смогли продвинуться, несмотря на значительные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 37 отдельной бригады морской пехоты в сети Telegram.

Читайте также: РФ заманивает на фронт студентов с оккупированной части Донбасса, - СМИ

Отсутствие продвижения

В течение апреля в зоне ответственности 37 отдельной бригады морской пехоты противник не достиг каких-либо территориальных успехов. По итогам месяца продвижение составило 0,0 квадратных километра.

Потери противника

Попытки наступления сопровождались существенными потерями. По данным украинской стороны, уничтожены 274 военнослужащих, а также три танка, три артиллерийские системы, боевая машина пехоты и 16 единиц другой техники.

Уничтожение беспилотников

Кроме того, украинские подразделения сбили и подавили 135 беспилотных летательных аппаратов противника, что значительно снизило его разведывательные возможности.

Удары по инфраструктуре

Отдельно отмечается уничтожение 915 наблюдательных и командных пунктов, включая позиции, связанные с запуском беспилотников.

Такие показатели свидетельствуют о срыве наступательных действий противника на данном участке фронта и отсутствии результатов при значительных потерях.

Напоминаем, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев заинтересован в перемирии с Россией ради сохранения жизней и повышения уровня безопасности, добавив, что при соблюдении режима прекращения огня с обеих сторон возможна его дальнейшая пролонгация.

Отметим, что в прошлом году к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 2888 обращений, при этом увеличилось и количество примененных санкций, а также зафиксирован рост случаев использования русского языка среди должностных лиц органов власти.

