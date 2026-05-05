РФ на Александровском направлении положила полбатальона и не продвинулась ни на метр (видео)

Отсутствие продвижения

В течение апреля в зоне ответственности 37 отдельной бригады морской пехоты противник не достиг каких-либо территориальных успехов. По итогам месяца продвижение составило 0,0 квадратных километра.

Потери противника

Попытки наступления сопровождались существенными потерями. По данным украинской стороны, уничтожены 274 военнослужащих, а также три танка, три артиллерийские системы, боевая машина пехоты и 16 единиц другой техники.

Уничтожение беспилотников

Кроме того, украинские подразделения сбили и подавили 135 беспилотных летательных аппаратов противника, что значительно снизило его разведывательные возможности.

Удары по инфраструктуре

Отдельно отмечается уничтожение 915 наблюдательных и командных пунктов, включая позиции, связанные с запуском беспилотников.

Такие показатели свидетельствуют о срыве наступательных действий противника на данном участке фронта и отсутствии результатов при значительных потерях.