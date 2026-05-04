РФ оголосила перемир'я з Україною на 8-9 травня і пригрозила ударом по центру Києва

Перемир'я

"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача збройних сил РФ В.В.Путіна, 8-9 травня 2026 р. оголошується перемир'я", - сказано в повідомленні відомства.

У міноборони РФ розраховують, що Україна "наслідуватиме цей приклад".

Погрози агресора

У міністерстві також згадали слова президента України Володимира Зеленського про те, що українські дрони також можуть пролетіти на параді у Москві на честь дня перемоги.

Росіянам пообіцяли "вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки" на параді.

"У разі спроб "київського режиму" реалізувати свої злочинні плани з метою зриву відзначення 81-ї річниці перемоги у "великій вітчизняній війні", збройні сили РФ завдадуть відповідного, масованого ракетного удару по центру Києва", - зазначається в повідомленні міноборони країни-агресора.

Там цинічно заявили, що досі нібито утримувалися від таких дій із гуманітарних міркувань.

Також російська влада запропонувала мешканцям Києва та співробітникам іноземних дипломатичних представництв "своєчасно залишити місто".

Що відомо про ідею Москви

Нагадаємо, вперше про російську ініціативу оголосити перемир'я на 9 травня стало відомо за підсумками телефонної розмови російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це першим заявив помічник голови Кремля Юрій Ушаков.

Сам американський лідер хвалився, що коротке перемир'я між Україною та РФ запропонував саме він.

Після цього прессекретар Кремля Дмитро Пєсков додав, що для перемир'я відповідь України нібито "не потрібна", і рішення Путін ухвалить в односторонньому порядку.