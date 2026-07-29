РФ объявила Дурова в международный розыск и обвиняет основателя Telegram в "терактах"
В России основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения по статье о содействии терроризму. Его уже объявили в международный розыск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
В этот раз за Дурова взялась Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Именно она предъявила предпринимателю ряд обвинений, в частности:
- администрация мессенджера Telegram якобы не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по версии ФСБ, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки "терактов и массовых убийств" в России;
- преступления, которые, по утверждению ФСБ, были совершены украинскими спецслужбами с помощью Telegram, привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб;
- сотрудники украинских спецслужб, выдавая себя за девушек, знакомились с российскими мужчинами через Telegram-сервис "Дайвинчик" и, по утверждению ФСБ, обманом привлекали их к террористической деятельности;
- с июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 молодых пользователей "Дайвинчика", которые, по версии российской стороны, по заданию украинских спецслужб нападали на полицейских и совершали поджоги.
Важно понимать, что эти утверждения являются заявлениями ФСБ России и не подтверждены независимыми источниками.
Кто такой Павел Дуров?
Это российский программист, предприниматель и миллиардер, наиболее известный как основатель Telegram.
В 2006 году основал социальную сеть "ВКонтакте" (VK).
В 2014 году покинул Россию после конфликта с властями и потери контроля над VK. По словам Дурова, он отказался выполнять требования российских спецслужб по данным пользователей и деятельности оппозиционных сообществ.
В 2013 году вместе с братом Николаем Дуровым запустил мессенджер Telegram.
В августе 2024 года он был задержан во Франции. Французские правоохранители предъявили обвинения, связанные с недостаточной модерацией незаконного контента в Telegram, после чего его освободили под залог.
Кстати, раньше мы рассказывали, как и почему санкции США случайно заблокировали Telegram.
Кроме того, стало известно, что Дуров заявил о новом "антицензурном" обновлении Telegram.