РФ объявила Дурова в международный розыск и обвиняет основателя Telegram в "терактах"

В России основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения по статье о содействии терроризму. Его уже объявили в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

В этот раз за Дурова взялась Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Именно она предъявила предпринимателю ряд обвинений, в частности:

администрация мессенджера Telegram якобы не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по версии ФСБ, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки "терактов и массовых убийств" в России;

преступления, которые, по утверждению ФСБ, были совершены украинскими спецслужбами с помощью Telegram, привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб;

сотрудники украинских спецслужб, выдавая себя за девушек, знакомились с российскими мужчинами через Telegram-сервис "Дайвинчик" и, по утверждению ФСБ, обманом привлекали их к террористической деятельности;

с июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 молодых пользователей "Дайвинчика", которые, по версии российской стороны, по заданию украинских спецслужб нападали на полицейских и совершали поджоги.

Важно понимать, что эти утверждения являются заявлениями ФСБ России и не подтверждены независимыми источниками.

Кто такой Павел Дуров?

Это российский программист, предприниматель и миллиардер, наиболее известный как основатель Telegram.

В 2006 году основал социальную сеть "ВКонтакте" (VK).

В 2014 году покинул Россию после конфликта с властями и потери контроля над VK. По словам Дурова, он отказался выполнять требования российских спецслужб по данным пользователей и деятельности оппозиционных сообществ.

В 2013 году вместе с братом Николаем Дуровым запустил мессенджер Telegram.

В августе 2024 года он был задержан во Франции. Французские правоохранители предъявили обвинения, связанные с недостаточной модерацией незаконного контента в Telegram, после чего его освободили под залог.