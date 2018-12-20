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РФ обвинила США и Евросоюз в подготовке "провокации" в Керченском проливе

Новости » Политика    20.12.2018 - 15:38
РФ обвинила США и Евросоюз в подготовке "провокации" в Керченском проливе
Фото: Александр Лукашевич (osce.mid.ru)

В РФ заявили, что "провокация" Украины в Керченском проливе была одобрена США и ЕС

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что  "инцидент в Черном море между Россией и Украиной стал тщательно спланированной провокацией, которая была бы невозможна без одобрения США и ряда стран Европейского союза". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "произошедшее 25 ноября не было случайностью".

"Таким образом, мы имеем дело с тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокацией. Она была бы невозможна без одобрения США и ряда стран ЕС, которые подыгрывают конфронтационному курсу украинских властей", - подчеркнул Лукашевич.

Также он добавил, что "Москва намерена юридически подтвердить провокационный характер действий властей Украины в инциденте в Черном море".

Напомним, сегодня Путин прокомментировал события в Керченском проливе. В частности, он заявил, что в Керченском проливе произошла "провокация", которая связана с предстоящими выборами президента Украины.

25 ноября Российская Федерация атаковала украинские корабли в Керченском проливе. В ходе агрессивных действий РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка.

 

Путин заявил, что РФ не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе Путин прокомментировал события в Керченском проливе
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