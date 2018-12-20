РФ звинуватила США і Євросоюз у підготовці "провокації" в Керченській протоці

Фото: Олександр Лукашевич (osce.mid.ru)

У РФ заявили, що "провокація" України в Керченській протоці була схвалена США і ЄС

Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що "інцидент в Чорному морі між Росією та Україною став ретельно спланованою провокацією, яка була б неможлива без підтримки США і низки країн Європейського союзу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

За його словами, "те, що відбулося 25 листопада не було випадковістю".

"Таким чином, ми маємо справу з ретельно продуманою і спланованою за місцем і формj. провокацією. Вона була б неможлива без підтримки США і низки країн ЄС, які підіграють конфронтаційному курсу української влади", - підкреслив Лукашевич.

Також він додав, що "Москва має намір юридично підтвердити провокаційний характер дій влади України в інциденті в Чорному морі".

Нагадаємо, сьогодні Путін прокоментував події в Керченській протоці. Зокрема, він заявив, що в Керченській протоці сталася "провокація", яка пов'язана з майбутніми виборами президента України.

25 листопада Російська Федерація атакувала українські кораблі в Керченській протоці. В ході агресивних дій РФ були захоплені три українські судна і 24 моряка.