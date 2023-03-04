РФ обстрілювала Сумську область з мінометів та САУ: пошкоджено будинок культури

В суботу, 4 березня, російські військові обстрілювали Сумську область та пошкодили будинок культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад області. Було зафіксовано 117 прильотів - з мінометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 березня, російські військові більш як 20 разів обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, а також були пошкоджені будинки.

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