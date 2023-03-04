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Росіяни за сьогодні понад 20 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

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Сумська область, Субота 04 березня 2023 19:51
Росіяни за сьогодні понад 20 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей Фото: росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 березня, російські військові більш як 20 разів обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

Сьогодні росіяни 27 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зокрема:

  • 8 "приходів" в районі села Нововасилівка Сумської області;
  • 4 "приходи" в районі села Янжулівка Чернігівської області;
  • 15 "приходів" в районі село Студенок Сумської області.

За даними командування, всі удари ймовірно були нанесені зі 120 мм міномета.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомили в ОК "Північ".

Нагадаємо, вчора російські військові з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

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