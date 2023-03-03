Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та жертва

Фото: Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області (GettyImages)

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, а також були пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.