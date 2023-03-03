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Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та жертва

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Сумська область, П'ятниця 03 березня 2023 22:01
Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та жертва Фото: Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, а також були пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад області. Було зафіксовано 121 "приліт"- з мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, з танку та ПТУР. На жаль, є руйнування та жертва", - йдеться у повідомленні.

  • Шалигинська громада: о 09:25 росіяни обстрілювали ймовірно з мінометів с. Старікове - 5 прильотів. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. В населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. А о 15:50 був обстріл з міномета по с. Ходине - 15 "прильотів". Пошкоджено 3 житлових будинки;
  • Есманська громада: о 13:35 з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії с. Кучерівка - 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ - 20 "прильотів" та міномету - ще 20 "прильотів";
  • Краснопільська громада: з 09:40 ворожий БПЛА виконав скидання 4-х боєприпасів (типу ВОГ) у різних селах громади. В той самий час зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР 120 мм (пуск 2-х ракет). Також з території РФ здійснено обстріл з ПТРК;
  • Білопільська громада: з території РФ був танковий обстріл - 1 приліт. Також зафіксовано мінометні обстріли - 12 "прильотів", 16 "прильотів" зі ствольної артилерії, 8 "прильотів" із САУ;
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріл із САУ - 9 "прильотів" та мінометний обстріл - 5 "прильотів";
  • Глухівська громада: о 16:15 росіяни били з мінометів - 5 "прильотів".

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 березня, російські військові з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

У четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів".

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