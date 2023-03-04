РФ обстреливала Сумскую область из минометов и САУ: поврежден дом культуры
Фото: РФ обстреливала Сумскую область по минометам и САУ (GettyImages)
В субботу, 4 марта, российские военные обстреливали Сумскую область и повредили здание культуры.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин области. Было зафиксировано 117 прилетов - из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.
- Белопольская община: 8:55 россияне били по территории общины из минометов -12 мин и артиллерии (САУ) - 5 снарядов в направлении с. Искрисковщина. В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и ЛЭП. В 11:56 был артиллерийский обстрел (САУ 152 мм) – 5 снарядов. А в 16:30 – 5 "прилетов" из миномета;
- Шалыгинская община: в 11:15 зафиксировано 3 прилета, вероятно, из миномета 120 мм. Также после 11 часов наблюдалось 20 прилетов, вероятно, из САУ. Продолжился обстрел общины после 12:00 - 3 "прилета", предварительно из миномета 120 мм. Также был минометный обстрел в 17:50 – 10 "прилетов";
- Эсманская община: по территории общины враг гатив из миномета – 31 "прилет" за день;
- Новослободская община: 12:05 совершен обстрел общины из миномета - 4 "прилета";
- Зноб-Новгородская община: в 12:50 россияне избивали из миномета по окраине с. Нововасиловка – 8 "прилетов". В результате обстрела поврежден ЛЭП;
- Миропольская громада: 15:00 зафиксировано 6 "прилетов" (ориентировочно миномет 120 мм);
- Юнаковская громада: в 19:05 был обстрел из САУ - 5 "прилетов".
Напомним, что 4 марта российские военные более 20 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
В пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек, а также были повреждены дома.
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