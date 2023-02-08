ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ обстріляла житловий сектор окупованої Каховки: пошкоджено багатоповерхівку

Новость на русском →
Каховка, Середа 08 лютого 2023 16:38
РФ обстріляла житловий сектор окупованої Каховки: пошкоджено багатоповерхівку Фото: РФ обстріляла житловий сектор окупованої Каховки (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 лютого, російські військові обстріляли житловий сектор захопленої Каховки (Херсонська область). Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Каховської міської територіальної громади.

"Окупанти знову обстріляли житловий сектор в Каховці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено багатоповерхівку на вулиці Велика Куликовська, біля геріатричного пансіонату, будинок біля навчального комбінату.

"Про постраждалих інформації наразі немає", - додали представники Каховської міської територіальної громади.

Нагадаємо, що в окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку Росії зруйновано електропідстанцію.

В Херсоні знову повідомляють про вибухи у середу, 8 лютого. За добу Херсон та область росіяни обстріляли 29 разів, з них 6 разів вдарили по Херсону, двоє людей поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"