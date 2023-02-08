Били з танків, мінометів та артилерії. У Херсонській області за добу двоє поранених

Фото: у Херсонській області через обстріл 2 людей поранено за добу (GettyImages)

В Херсоні знову повідомляють про вибухи у середу, 8 лютого. За добу Херсон та область росіяни обстріляли 29 разів, з них 6 разів вдарили по Херсону, двоє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Так, російські окупанти 29 разів атакували Херсонську область, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. "Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки", - йдеться в зведенні за добу. В адміністрації зазначають, що минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Як повідомлялось, окупаційні війська зранку, 8 лютого обстрілюють Херсон. Вибухи чути по всьому місту.