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РФ обстреляла жилой сектор оккупированной Каховки: повреждена многоэтажка

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Каховка, Среда 08 февраля 2023 16:38
РФ обстреляла жилой сектор оккупированной Каховки: повреждена многоэтажка Фото: РФ обстреляла жилой сектор оккупированной Каховки (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 февраля, российские военные обстреляли жилищный сектор захваченной Каховки (Херсонская область). В результате этого была повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каховской городской территориальной громады.

"Оккупанты снова обстреляли жилой сектор в Каховке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждена многоэтажка на улице Большая Куликовская, возле гериатрического пансионата, дом возле учебного комбината.

"О пострадавших информации пока нет", - добавили представители Каховской городской территориальной громады.

Напомним, что в оккупированной Новой Каховке в результате ночного обстрела со стороны России разрушена электроподстанция.

В Херсоне снова сообщают о взрывах в среду, 8 февраля. За сутки Херсон и область россияне обстреляли 29 раз, из них 6 раз ударили по Херсону, два человека ранены.

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