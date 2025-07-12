РФ обстріляла центр Слов’янська: є жертва, пошкоджено адмінбудівлю та школу

Атака на Слов’янськ

Нагадаємо, що 27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.

22 вересня 2024 року окупанти скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки були постраждалі.

А наприкінці серпня 2024 року росіяни атакували Слов'янськ касетними снарядами. У місті виникли проблеми зі світлом.

У ніч на 31 жовтня 2024 року Росія обстріляла Краматорськ та Слов'янськ. В Краматорську постраждала промислова зона, а в Слов'янську було пошкоджено комбінат.

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