РФ обстріляла центр Слов’янська: є жертва, пошкоджено адмінбудівлю та школу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Слов’янської військової адміністрації Вадима Ляха.

Місцева влада висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

За попередньою інформацією, є жертви: загинув чоловік 1990 року народження, кілька людей отримали поранення.

Уранці 12 липня Слов’янськ зазнав з нового обстрілу з боку РФ. Близько 8:00 ворожі снаряди влучили у центральну частину міста - поблизу автовокзалу.

Атака на Слов’янськ

Нагадаємо, що 27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.

22 вересня 2024 року окупанти скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки були постраждалі.

А наприкінці серпня 2024 року росіяни атакували Слов'янськ касетними снарядами. У місті виникли проблеми зі світлом.

У ніч на 31 жовтня 2024 року Росія обстріляла Краматорськ та Слов'янськ. В Краматорську постраждала промислова зона, а в Слов'янську було пошкоджено комбінат.

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